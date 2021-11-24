Белград, , 21:17 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 24 ноября заявил, что Сербия желает вести переговоры с Приштиной по всем открытым вопросам и не желает брать на себя ответственность за прекращение переговоров.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Албанское оппозиционное СМИ Lapsi цитирует слова Вучича:

«Сербия требует и желает переговоров с Приштиной на любом уровне, как можно скорее и как можно более быстрыми темпами. Я думаю, что важно говорить обо всех темах, особенно об Ассоциации (муниципалитетов с сербским большинством — ИА REGNUM) и энергетике, а также попытаться достичь любого, хотя бы и минимального взаимодоверия между нами, чтобы избежать повторения ситуаций, случившихся месяц назад».

Заявление последовало на следующий день после визита специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака в Белград.

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