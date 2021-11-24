Белград, 24 ноября 2021, 21:17 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 24 ноября заявил, что Сербия желает вести переговоры с Приштиной по всем открытым вопросам и не желает брать на себя ответственность за прекращение переговоров.
Албанское оппозиционное СМИ Lapsi цитирует слова Вучича:
Заявление последовало на следующий день после визита специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака в Белград.
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