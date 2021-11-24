Москва, , 21:10 — REGNUM Более 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в среду, 22 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Аэропорт «Домодедово» © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Внуково» отменено три рейса, ещё шесть рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено два рейса и 17 рейсов задержано, в «Шереметьево» задерживается три авиарейса.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее сегодня пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов из-за сильного снегопада и метели. Столичные власти рекомендовали водителем отказаться от поездок на собственных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.