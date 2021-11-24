Стокгольм, 24 ноября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. В США каждые четыре года проходят супервторники, когда вся страна следит за внутренней политикой. 24 ноября запомнится в шведской политике как суперсреда, как ее уже называют журналисты, — всего через семь часов после своего избрания лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон объявила о своей отставке, передает телеканал SVT.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

Напомним, несколько часов назад в Швеции был принят бюджет оппозиции. Ранее Андерссон ясно дала понять в ходе пресс-конференции после своего избрания, что она готова пойти на немыслимое — левое правительство будет управлять страной и претворять в жизнь политику правой оппозиции.

Однако коллеги Андерссон по оппозиции из партии «Зеленых» ее оптимизма не разделили, и вскоре они вышли из коалиционного правительства. В итоге у Андерссон не осталось выбора:

«Я встретилась с тальманом и подала прошение о своей отставке».