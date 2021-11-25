Приштина, , 00:20 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай и министр обороны Латвии Артис Пабрикс 24 ноября подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны между республиками.

Арменд Мехай Mod.rks-gov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, меморандум был подписан в ходе официального визита Мехая в Латвию.

Стороны договорились об интенсификации сотрудничества, обменом персоналом, совместных учениях и других совместных шагах, представляющих общий интерес. Стороны договорились о подписании в дальнейшем ряда военных соглашений, устанавливающих более конкретные сферы сотрудничества.

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