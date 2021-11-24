24 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 22:01 — REGNUM Мокрый снег, местами метель накрыл Москву во второй половине дня 24 ноября. Причиной снегопада, по данным синоптиков, стал атмосферный циклон, накрывший своей волной московский регион.

Температура воздуха к вечеру опустилась до — 3 градусов. Ветер порывистый местами 12−15 метров в секунду. Ранее синоптики сообщали, что объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра 24 ноября с 9:00 среды до 9:00 четверга 25 ноября.

Метель в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Обработка дорожек противо-гололедными средствами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Обработка дорожек противо-гололедными средствами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Обработка дорожек противо-гололедными средствами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и держать дистанцию из-за гололедицы на дорогах.

Метель в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожные службы на посту Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Метель в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Метель в Москве на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уборка снега в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожные службы и работники ЖКХ проводят противогололедную обработку центральных улиц и пешеходных тротуаров.

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гололедица на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM