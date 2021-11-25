София, , 00:20 — REGNUM Корреспондент македонского информационного агентства МИА в Софии 24 ноября сообщил о том, что Болгария не смягчила позицию относительно вступления Северной Македонии в ЕС. Это означает, что Болгария не отменит вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Болгария

Резкое заявление в адрес соседней страны в Софии собирались сделать 23 ноября, однако передумали из-за трагического ДТП — на территории Болгарии скончались 46 граждан Северной Македонии.

Постоянный представитель Болгарии в Евросоюзе Румен Александров выразил соболезнования друзьям и родным погибших, однако подчеркнул, что Северная Македония пока не удовлетворяет критериям для проведения первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

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