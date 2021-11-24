Москва, , 21:00 — REGNUM Депутаты Московской городской думы приняли закон «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», передаёт 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе заседания думы рассматривались поправки, подготовленные депутатами. Поддержано восемь поправок, шесть из которых были предложены депутатами фракции «Единая Россия» и объединением «Моя Москва», ещё две — народными избранниками из фракции «Яблоко».

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По итогам большинством голосов законопроект был одобрен. Доходная часть бюджета на 2022 год составит 3 трлн 261,5 млрд рублей, в 2023 году — 3 трлн 444 млрд рублей, в 2024 году — 3 трлн 637 млрд рублей. Расходная часть заложена в большем объёме, однако дефицит бюджета будет постепенно сокращаться. В 2022 году городские расходы составят 3 трлн 633 млрд рублей, в 2023 году — 3 трлн 732 млрд, в 2024 году — 3 трлн 862 млрд рублей.

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