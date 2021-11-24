Вашингтон, 24 ноября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Адам Моссери, глава Instagram, впервые даст показания в Конгрессе США, где нарастает двухпартийный гнев из-за вреда, наносимого молодежи социальной сетью, сообщает 24 ноября The New York Times.

MIH83 Instagram

По словам сенатора Ричарда Блюменталя, который проведет слушания, Моссери должен выступить перед комиссией после 6 декабря. Комиссия занимается вопросом защиты детей в Интернете.

Моссери даст показания на фоне того, как Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница Facebook, рассказала о пагубном влиянии Facebook и Instagram на некоторых подростков и молодых девушек. После этого политики и регулирующие органы начали расследование.

При этом руководство Instagram оспаривает обвинения в том, что Instagram вреден для подростков.