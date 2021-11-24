Москва, 24 ноября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Индекс предпринимательской уверенности в России в ноябре 2021 года снизился в обрабатывающих производствах, а в добыче полезных ископаемых остался на уровне предыдущего месяца. Такие данные приводит 24 ноября Росстат.

Предприниматель

«Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в ноябре составил: в добыче полезных ископаемых — 0%, в обрабатывающих производствах — минус 2%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых в настоящее время считают благоприятной 10%, а удовлетворительной — 77%. В обрабатывающих производствах эти показатели составляют 12% и 73% соответственно.

В Росстате указывают также, что в добыче полезных ископаемых число оптимистов оценке текущей экономической ситуации равно числу пессимистов, а в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 3 процентных пункта.

Улучшения экономической ситуации в ближайшие полгода в добыче полезных ископаемых ожидают 14% опрошенных, а в обрабатывающих производствах — 23%.

При этом в добыче полезных ископаемых число оптимистов превышает число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие полгода, на 7 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах — на 15 процентных пунктов.