«Зеленые» покинули коалиционное правительство Швеции
Стокгольм, 24 ноября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Несколько часов назад партия «Зеленых» приняла решение выйти из коалиционного правительства Швеции после того, как оппозиционный бюджет одобрен риксдагом. Об этом 24 ноября сообщил телеканал SVT Nyheter.
Лидер партии Мэрта Стеневи считает, что правый бюджет оппозиции сведет на нет работу по борьбе с изменением климата. Присутствовавший на пресс-конференции Пер Болунд заявил, что переговоры по бюджету велись с «правой экстремистской» партией, намекая на «Шведских демократов».
Напомним, правительственный бюджет, подготовленный «Социал-демократами» и «Зелеными», был отвергнут риксдагом из-за того, что «Центристы» отказались его поддерживать.
«Мы удивлены и расстроены действиями «Центристов», — отметил Пер Болунд на пресс-конференции.