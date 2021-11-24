Стокгольм, 24 ноября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Несколько часов назад партия «Зеленых» приняла решение выйти из коалиционного правительства Швеции после того, как оппозиционный бюджет одобрен риксдагом. Об этом 24 ноября сообщил телеканал SVT Nyheter.

Mp.se Пер Болунд и Мэрта Стеневи

Лидер партии Мэрта Стеневи считает, что правый бюджет оппозиции сведет на нет работу по борьбе с изменением климата. Присутствовавший на пресс-конференции Пер Болунд заявил, что переговоры по бюджету велись с «правой экстремистской» партией, намекая на «Шведских демократов».

Напомним, правительственный бюджет, подготовленный «Социал-демократами» и «Зелеными», был отвергнут риксдагом из-за того, что «Центристы» отказались его поддерживать.

«Мы удивлены и расстроены действиями «Центристов», — отметил Пер Болунд на пресс-конференции.