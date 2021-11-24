Канберра, 24 ноября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. На базе ВВС Австралии «Уильямтаун» приземлилась очередная партия истребителей пятого поколения F-35A, которые совершили перелёт из США, сообщает 24 ноября австралийское военное ведомство.

F-35

По данным Минобороны Австралии, очередная партия состоит из трёх новых истребителей. С их учётом ВВС Австралии получили 44 самолёта этого типа из 72 заказанных. Новые истребители включены в состав 77-й истребительной эскадрильи.

В ВВС Австралии истребителями пятого поколения F-35A заменяются истребители F/A-18A/B Hornet, которые должны быть сняты с вооружения к 2022 году.

Обучение лётчиков австралийских ВВС проходит на авиабазе ВВС США «Льюк» в американском штате Аризона

На сегодняшний день Австралия заказала 72 истребителя F-35A, но в перспективе Канберра планирует получить до 100 самолетов этого типа. Из них должны быть сформированы четыре строевых и одна учебная эскадрильи.

Стоит отметить, что Австралия участвует в программе создания F-35 с 2002 года. Свыше 50 австралийских компаний производят комплектующие к этому самолёту.