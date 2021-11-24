Оттава, 24 ноября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Джастин Трюдо 24 ноября провел встречу с президентом Косово Вьосой Османи, прибывшей в Канаду с официальным визитом.

The White House Джастин Трюдо

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили двусторонние отношения и актуальные вопросы мировой повестки — климатические изменения, борьба за права женщин, соблюдение прав меньшинств.

Трюдо поблагодарил Османи за участие в международном форуме по безопасности в Халифаксе и за награждение вооруженных сил Канады президентской военной медалью Косово. При этом политик подтвердил, что Канада продолжит поддерживать полную евроинтеграцию Косово и будет лоббировать признание Косово и его вступление в международные организации.