Стокгольм, 24 ноября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Теневой бюджет «Умеренных», «Христианских демократов» и «Шведских демократов» получил большее количество голосов при голосовании в риксдаге, чем правительственный законопроект.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Это произошло 24 ноября спустя семь часов после того, как Магдалена Андерссон, подготовившая правительственный законопроект по бюджету, была избрана в качестве премьер-министра Швеции.

Большинство депутатов риксдага — 154 против 143 — проголосовали за альтернативный бюджета оппозиции.

«Это в интересах Швеции. Наш бюджет лучше во всех отношениях», — заявил в интервью SVT лидер партии «Умеренных» Ульф Кристерссон.

Лидер партии «Христианских демократов» Эбба Буш сожалеет о том, что правое правительство не смогло прийти к власти в Швеции в результате последних событий. Однако сегодняшнее голосование по бюджету она оценивает позитивно.