Лакинск, Владимирская область, 24 ноября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 «Волга» в Лакинске обустроили временный наземный пешеходный переход со светофором. Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 ноября установленный там надземный переход обрушился на проезжую часть после того, как в него въехал грузовик.

«Зебра»

Временный переход оборудовали на разворотной петле в районе ТЦ «Лакинск». Расстояние от прежнего места перехода составляет 230 метров. Специалисты заасфальтировали пешеходные дорожки, нанесли «зебру» и установили временные знаки, предупреждающие о наземном переходе со светофорным регулированием.

В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, сообщили, что перевозчик негабаритного груза мог отклониться от указанного в специальном разрешении маршрута движения через Кольчугино. Подлинность самого разрешения также вызвала у специалистов сомнения, потому что в информационной системе, где фиксируются все такие документы, под его номером фигурирует другой груз и иной маршрут. Эти данные направили в правоохранительные органы.

По предварительным данным, восстановлен надземный пешеходный переход будет в 2022 году. Его установили в Лакинске в 2016 году. Габаритная высота проезда под пролетным строением составляла пять метров.