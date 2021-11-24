Ногинск, Московская область, 24 ноября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Мало кто знает, что всего в 42 км от Москвы в Ногинском районе расположен монастырь с необычной историей и чудесами исцеления от глазных болезней — Николо-Берлюковский.

Алексей Харин Небо осеннее

25 ноября на территории Николо-Берлюковской пустыни, близ храма Христа Спасителя состоится закладка памятника священномученику Кукше Печерскому ­­ — просветителю вятичей и его ученику с частицами земли из кургана с захоронением его останков. Сам памятник работы скульптора Кокина Геннадия Сергеевича будет торжественно открыт в сентябре 2022 года на день памяти священномученика Кукши Печерского, мощи которого вот уже много лет пребывают в пещерах Киево-Печерской Лавры.

Монастырь расположен над уникальными карстовыми пещерами, в которых монахами были обустроены пещеры и пещерный скит.

Алексей Харин Колокольня в снегопад

Эта обитель основана в глубокой древности на месте старинного славянского погоста, на высоком берегу реки Вори у Стромынского тракта, самой старой дороги Подмосковья, которая существует с XI века.

Судоходная в те времена река Воря, Стромынская дорога, по которой двигался поток мигрантов из Киевской Руси в Залескую Русь (Переславль-Залесский, Суздаль), массивные лесные пространства, — все это способствовало тому, что здесь возникло крупное славянское поселение Берлино, жители которого были просвещены в начале XII века светом истинной Христовой веры священномучеником Кукшей, пришедшим в далекое Подмосковье вместе со своим учеником.

Алексей Харин Колокольня ихрам Николо-Берлюковского монастыря 2021 год

Археологические раскопки в XIX веке, а также в советское время (1950−70-х гг.), произведенные на прилегающей к монастырю территории археологами А.П. Богдановым, Е.И. Диковым, А.Б. Вареновым и Р.Л. Розенфельдтом выявили большую группу курганов вятичей, а также подтвердили существование крупного поселения.

Во время раскопок и исследований было установлено: наличие курганов вятичей (более 30), остатки селища XI—XII веков (соответственно возникшего ранее Москвы), обнаружены остатки дубового моста XII века (ныне находится под водой), дубовой пристани XII века в непосредственной близости от монастыря (также находится под водой), оборонительных сооружений, выявлены различные украшения, относящиеся к XII—XIII векам, среди которых уникальные перстни с изображением солнца и кринов, прекрасной ювелирной работы, а также венецианская посуда и украшения, монеты (серебряные дирхемы).

Алексей Харин

В курганах были обнаружены захоронения вятичей, среди которых выявлены погребения, принадлежавшие жрецам (шаманам) и одно из самых первых христианских погребений мужчины с нательным крестом.

К сожалению, немалая часть материалов и археологических находок была утеряна в советские годы, но и то, что сохранилось, позволяет говорить об уникальном историческом, археологическом, природном и ландшафтном памятнике восточного Подмосковья.

Алексей Харин Курган в лесу рядом с Николо-Берлюковским монастырем

В 1848 году в монастыре был выстроен храм Христа Спасителя специально для чудотворного образа «Лобзание Иисуса Христа Иудой» и посвященный победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года.

Монастырь был закрыт в 1930 году и преобразован вначале в инвалидный дом, а позднее в психиатрическую лечебницу.

Главной святыней монастыря была чудотворная икона «Лобзание Иисуса Христа Иудой», после разорения пустыни икона исчезла. Сейчас в храме Христа Спасителя Николо-Берлюковской пустыни находится ее точный список, который исцеляет от глазных болезней.

Алексей Харин Курганы и первый снег

Восстановление монастыря началось в 2006 году, но фактическая реставрация началась в 2010 году, а к 2016 году обитель полностью восстановили. Сейчас в монастыре живут и служат 16 насельников, из них — 6 монахов и 10 послушников.

В 1991 году режиссёр Карен Шахназаров снимал на территории лечебницы фильм «Цареубийца» с Олегом Янковским и Арменом Джигарханяном. В мае 1994 года во время бури с монастырской колокольни ветром сорвало старинный 15-ти метровый крест, который восстановили стараниями игумена Евмения.

В монастыре самая высокая колокольня Подмосковья, выстой 98 метров, с который открывается величественный вид на окрестности и лес с курганами вятичей. Нет никакого сомнения, что в этих местах неоднократно бывал и проповедовал слово Христово священномученик Кукша, просветитель вятичей.

25 ноября на территории Николо-Берлюковской пустыни, близ храма Христа Спасителя состоится закладка памятника священномученику Кукше Печерскому ­­ — просветителю вятичей и его ученику с частицами земли из кургана с захоронением его останков. Сам памятник будет торжественно открыт в сентябре 2022 года на день памяти священномученика Кукши Печерского, мощи которого вот уже много лет пребывают в пещерах Киево-Печерской Лавры.

Алексей Харин Река Жмучка

Эти места — хранители и подлинные свидетели истории зарождения христианства на Руси и многочисленных чудесных исцелений. Но сегодня мало кто об этом еще знает.

Нет никаких сомнений, что впереди исследователей и ученых ожидает масса новых открытий, ибо работа в этом направлении ведется буквально по всей России, а открытие памятника священномученику Кукше Печерскому будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения.

Контакт для аккредитации СМИ на 25 ноября — magront26@gmail.com, Мария Магронт.