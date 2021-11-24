Нью-Йорк, США, , 20:45 — REGNUM Четвертый альбом британской певицы Адель «30» уже стал самым продаваемым альбомом 2021 года в США, несмотря на то, что был выпущен в прошлую пятницу, 19 ноября. Об этом сообщает портал Billlboard.

Певица Адель Скриншот с YouTube

Долгожданный четвертый альбом Адель разошелся тиражом более 500 000 копий в США с 19 ноября по 21 ноября, что делает его самым продаваемым альбомом 2021 года в США. Цифры также говорят, что «30» превзошел лучший прошлогодний дебют — альбом «Evermore» Тейлор Свифт, который продался в количестве 462 000 копий за неделю.

Ранее Официальная чартовая компания (Official Charts Company) также поделилась новостями о прогрессе «30» в Великобритании, сообщив, что новый альбом Адель превосходит нынешний топ-40, вместе взятый, и к середине недели в чарте было продано 167 000 копий альбома «30», что близко к новому альбому ABBA «Voyage», который на первой неделе продался тиражом в 204 000 копий.