Москва, , 20:41 — REGNUM Внешнеторговый оборот России за январь-сентябрь 2021 года составил $561,5 млрд, увеличившись на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 24 ноября Росстат.

Внешняя торговля Sugarproducer.com

В том числе, как уточняется, объём экспорта за январь-сентябрь вырос на 43,6% в годовом выражении и составил $342,8 млрд, импорт увеличился на 28,6% — до $218,6 млрд.

Сальдо торгового баланса осталось положительным — $124,2 млрд. За аналогичный период пошлого года оно составляло $68,8 млрд.