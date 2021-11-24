24 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили желание Польши разговаривать по поводу польско-белорусского миграционного конфликта лишь с Россией и белорусской оппозицией.

Елизавета Коробова, , 22:27 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о том, что Варшава выразила готовность обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, однако переговоры с Белоруссией будут вестись только через представителей белорусской оппозиции, стало поводом для буной реакции со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 24 ноября в социальной сети Facebook.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Россию не ценили до тех пор, пока им не понадобилось разрешать конфликты. Чуть что, так сразу обращаются к Путину. Что-то не стыкуется их желание поговорить с Россией с той русофобией, которую они транслируют уже многие годы», — отмечает Irina J.

Збигнев Рау Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Многие пользователи оказались в замешательстве, ведь Россия вообще никоим образом не участвует в миграционном конфликте между Польшей и Белоруссией.

«А Россия тут при чём? Придумали очередную причину, чтобы с Путиным поговорить? Нет уж, у него график занятой, некогда чужие проблемы решать», — считает Ирина З.

«А Россия здесь при чём? Если они хотят с оппозицией разговаривать, то у них же там рядышком Тихановская есть. Вот пускай она и разгуливает всё, управляет мигрантами и налаживает отношения с Польшей», — пишет Arina A.

Некоторые комментаторы отмечают, что Польша очень хочет ударить по Белоруссии, но не знает пока что, каким образом, поэтому избегает любых прямых контактов с официальной белорусской властью.

«Теперь стало всё понятно: для чего и кем была создана эта ситуация, откуда у неё ноги растут. Польша раскрыла тайны заговора?! Они искали повод, чтобы напомнить о том, что существует какая-то белорусская оппозиция?» — задаётся вопросами Елена Д.

«Полякам надо с Тихановской разговаривать. Ей в Литве удостоверение президента Белоруссии выдали», — поделился своим мнением Сергей Г.

Часть людей считает, что попытка вовлечь в белорусско-польский конфликт Россию обречена на провал, потому что план Варшавы очевиден всем, и нужно быть недалёкого ума, чтобы стать адвокатом кого-либо в данном процессе.

Мигранты на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

«Поляки, конечно, ведут себя очень нагло и глупо. Как можно вести переговоры с Россией по польско-белорусским отношениям, если разговаривать они собираются только с белорусской оппозицией, которая всё равно ничего не решает. Дипломатия, которой ещё не видывал свет», — указывает Андрей К.

Часть людей считает, что Польше будет тяжело приставить к решению миграционного конфликта Россию, ведь беженцы идут не через российскую границу в Польшу, а через белорусскую.

«Самое смешное, что Россия, по сути, с Польшей даже не граничит. Да, есть Калининградская область, но мы понимаем, что через неё мигранты не перемещаются. Это не российский миграционный кризис, а белорусско-польский, нас на этот банкет звать не надо», — написал Борис С.

Отдельные комментаторы убеждены, что лишь упорство Варшавы заставляет мигрантов продолжать осуществлять свои попытки прорваться через границу в Польшу.

«Поляки могли бы давным-давно вопрос с Лукашенко решить, но они занимаются чем угодно, но только не этим. Налицо очевидное избегание решения проблемы, затягивание конфликта, попытка притянуть сюда Российскую Федерацию и напомнить о белорусской оппозиции, про которую весь мир уже забыл. Дешёвый ход, поляки», — считает Алексей Ф.

Напомним, 23 ноября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в эфире Польского радио о том, что Варшава выразила готовность обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, однако переговоры с Белоруссией будут вестись только через представителей белорусской оппозиции.