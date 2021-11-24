Москва, , 20:36 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 22 ноября замедлилась до 8,05% в годовом выражении с 8,10% неделей ранее. Такие данные приводятся в опубликованном 24 ноября обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

«За неделю с 16 по 22 ноября потребительская инфляция составила 0,20%. На продовольственные товары цены выросли на 0,30%, при этом на плодоовощную продукцию цены продолжили снижаться (-0,10% после — 0,35%). Рост цен в непродовольственном сегменте замедлился (0,19% после 0,31%)», — указывается в обзоре.

Также ведомство указывает на возобновившийся рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (рост на 0,06% после снижения на 0,02% неделей ранее). Темпы роста цен на автомобильный бензин сохранились на уровне прошлой недели (0,24% после 0,26%).

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за период с 16 по 22 ноября выросли в среднем на 0,20% после роста на 0,18% в предыдущую неделю.

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