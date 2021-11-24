Сургутский район, Югра, 24 ноября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В Сургутском районе ХМАО снят режим ЧС по африканской чуме свиней. Соответствующее постановление 24 ноября подписал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, сообщает пресс-служба муниципального образования.

(сс) Peggy_Marco Свинья

«Ветеринарная служба в настоящее время рекомендует снять режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, в связи с тем что все мероприятия необходимые для ликвидации очага проведены», — пояснил заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

За крестьянско-фермерским хозяйством «Капсамун», где произошла вспышка африканской чумы свиней, будет продолжено наблюдение, уверил Савенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, карантин по вспышке африканской чумы свиней (АЧС) был введён в сургутском районе 19 ноября 2021 года. От болезни погибли более 400 свиней фермерского хозяйства «Капсамун».