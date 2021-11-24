Краков, Польша, 24 ноября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Польская студия Starward Industries выложила в сеть новый трейлер приключенческой игры The Invincible. Ролик был показан 24 ноября в рамках трансляции вручения премии Golden Joystick Awards 2021.

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The Invincible будет выполнена в жанре научно-фантастического триллера от первого лица, геймерам предложат выступить в роли учёного — члена межзвёздной экспедиции, который, очнувшись, понимает, что он оказался на враждебной планете. Визуально игра будет выполнена в необычной стилистике атомпанка. В трейлере авторы игры рассказали о её механиках и вселенной.

Напомним, студию Starward Industries основали разработчики, участвовавшие в реализации проектов «Ведьмак 3: Дикая охота» и Cyberpunk 2077. В основу The Invincible ляжет роман Станислава Лема «Непобедимый». Ожидается, что релиз игры состоится в 2022 году.