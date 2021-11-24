Москва, 24 ноября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. 24 ноября московский «Спартак» в матче 5-го тура группы C Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над «Наполи» со счетом 2:1. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.54 по версии портала WhoScored стал 24-летний таранный форвард «красно-белых» Александр Соболев, отметившийся двумя забитыми мячами, шестью выигранными верховыми единоборствами и двумя успешными обводками. Точность передач российского футболиста составила 63%.

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В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 21-м матче за «Спартак» во всех турнирах, в котором отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент «Спартак» с семью очками занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Наполи» с тем же количеством очков опустился на вторую позицию.

Соболев выступает за «Спартак» с 1 июля 2020 года после перехода из самарских «Крыльев Советов» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.