Москва, 24 ноября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал победу над итальянским «Наполи» со счетом 2:1. Эта победа стала второй подряд для московского клуба на неаполитанским.

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Первый мяч на третьей минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил российский нападающий Александр Соболев — 1:0. Через 25 минут Соболев удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Виктора Мозеса — 2:0. На 64-й минуте 24-летницй центральный полузащитник «Наполи» и сборной Северной Македонии Элиф Эльмас отыграл один мяч — 2:1.

Желтые карточки получили Руслан Литвинов (14'), Калиду Кулибали (77'), Александр Соболев (88') и Квинси Промес (90'). Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.

«Спартак», одержав вторую победу подряд на «Наполи» и набрав семь очков, временно возглавил турнирную таблице группы C. «Наполи» с тем же количеством очков идет на второй позиции.

Статистика матча («Спартак» / «Наполи»)

Удары 11/18

Удары в створ 3/8

Владение 34%/66%

Угловые 3/7

Нарушения 13/8

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Литвинов, Мозес (Рассказов, 83'), Игнатов (Ломовицкий, 72'), Промес (Ларссон, 90'), Соболев.

«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Эльмас, Зелиньский, Лоботка (Ррахмани, 78'), Лосано, Мертенс, Петанья.