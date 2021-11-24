Екатеринбург, 24 ноября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Власти Свердловской области примут решение о введении QR-кодов в общественном транспорте только после всесторонней проработки вопроса. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков на брифинге.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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При этом он отметил, что оперштаб учтёт актуальную эпидситуацию на территории региона. Также чиновник подчеркнул, что без проработки вопроса просто невозможно принятие решения.

«Более того, вчера на штабе было дано поручение специальной рабочей группе, в которую входят сотрудники министерства общественной безопасности и министерства транспорта, выехать в Татарстан и изучить их опыт QR-кодирования, удачные и неудачные моменты», — отметил Павел Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала недели в общественном транспорте Татарии действует система QR-кодов. Её введение вызвало широкий резонанс по всей России. Многие наблюдатели считают, что опыт этого региона могут распространить на другие субъекты Федерации. Между тем в самой Татарии ведение новой системы сопровождалось многочисленными конфликтами.