Стамбул, Турция, , 20:21 — REGNUM 24 ноября в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится матч предпоследнего пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 «Бешикташ» — «Аякс». За час до стартового свистка команды назвали составы.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Бешикташ»: Гюнок, Розье, Рубио, Вида, Умут, Н’Куду, Топал, Пьянич, Геззаль, Тейшейра, Ларин.

«Аякс»: Онана, Схюрс, Мазрауи, Мартинес, Тальяфико, Классен, Гравенберх, Нереш, Дарами, Бергейс, Тадич.

Для 25-летнего голкипера «Аякса» и сборной Камеруна Андре Онана этот матч станет первым с 31 января 2021 года. Последние 10 месяцев вратарь отбывал дисквалификацию за употребление допинга.

Последняя встреча «Аякса» с «Бешикташем» завершилась уверенной победой нидерландского коллектива со счетом 2:0. Стоит также отметить, что «Бешикташу» ни разу в своей истории не удалось сыграть с «Аяксом» даже вничью (5 матчей — 5 поражений).

Бригада арбитров (Босния и Герцеговина): Ирфан Пельто | Сенад Ибришимбегович | Давор Бельо | Даниэле Довери.