Москва, 24 ноября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. О повестке готовящейся встречи по Нагорному Карабаху в Сочи рассказал президент РФ Владимир Путин председателю Евросовета Шарлю Мишелю по его просьбе, сообщили 24 ноября в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Об этом речь шла в ходе телефонных переговоров Путина и Мишеля 24 ноября. На встрече в Сочи 26 ноября с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет обсуждаться реализация предыдущих договорённостей по Карабаху.

Так, участники встречи будут говорить о предпринимаемых Ереваном и Баку шагах по реализации положений трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., «включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе».