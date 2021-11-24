Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Игровое подразделение студии Weta Digital работает над игрой по всемирно известной франшизе. Об этом 24 ноября сообщает «Игромания».

Хоббиты Цитата из к/ф «Властелин Колец: Братство кольца», реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия

Сейчас студия ищет подходящего кандидата на должность продюсера нового проекта. Подробности разработки игры пока не раскрываются.

Добавим, что Weta Digital известна по созданию спецэффектов для крупных кинокартин — например, трилогии «Властелин колец». Игровое подразделение студии было открыто в 2012 году и за это время выпустило четыре проекта.

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