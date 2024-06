Москва, 24 ноября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Украинская студия Best Way выпустит в 2022 году стратегию в реальном времени (RTS) Men of War 2. Анонсирующий трейлер был опубликован 24 ноября на YouTube-канале издательской компании 1C Entertainment.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Сиквел Men of War предложит геймерам пройти сюжетные кампании, которые расскажут о событиях Второй мировой войны. Игроки смогут управлять действиями СССР или союзников в одиночной или кооперативной игре, в которой смогут принять участие до пяти человек. Разработчики выложили в сеть минутный трейлер.

Напомним, оригинальная игра Men of War вышла 7 мая 2009 года. Проект имеет «очень положительные» отзывы в сервисе Steam.