Лондон, , 20:15 — REGNUM Британский инди-исполнитель Orlando Weeks, который является бывшим фронтменом группы The Maccabees, представил новую версию песни «Bigger» в качестве четвертого сингла своего предстоящего второго сольного альбома «Hop Up». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Выход сингла «Bigger» сопровождался появлением на официальном YouTube-канале исполнителя клипа режиссера Рика Бернелла. Weeks рассказал о новом релизе следующее: «Bigger» — это младший брат «Deep Down». Часть песни о признании того, что человек или люди могут быть вашим миром. И если этот человек или люди растут прямо у вас на глазах, то в самом деле их рост — это ваш рост. Немного порассуждав, я также понял, что процесс создания «Hop Up» был для меня откровением».

«Hop Up» последует за прошлогодним дебютом «A Quickening» и будет включать в себя предыдущие синглы «Look Who's Talking Now», коллаборацию с Кэти Джей Пирсон «Big Skies, Silly Faces» и «Deep Down Way Out». Выход пластинки назначен на 14 января 2022 года.