Екатеринбург, 24 ноября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В Свердловской области не планируют отменять систему QR-кодов к Новому году. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«В сегодняшней ситуации ни о какой отмене QR-кодирования речи быть не может», — цитирует его Накануне.Ru. Также чиновник призвал население прививаться, чтобы получить QR-код и попасть в нужные места.

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов действует на Урале с октября. Её введение сопровождалось ажиотажем в пунктах вакцинации от COVID-19.