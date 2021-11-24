Милан, Италия, , 20:14 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с донецким «Шахтером». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты главного судьи — Мирча Григориу и Себастьян Георге, запасной арбитр — Марко Фриц.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Андреа Раноккья, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Николо Барелла, Маттео Дармиан, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Витао, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Майкон, Тете, Педро Виктор, Манор Соломон, Фернандо.

На данный момент «Интер» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы D. «Шахтер», набрав лишь одно очков за четыре матча, занимает последнее место.