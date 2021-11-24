Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Американская ассоциация производителей ПО и компьютерных игр ESA прокомментировала скандал вокруг компании Activision Blizzard и её директора Бобби Котика. Об этом 23 ноября пишет «Игромания».

Бобби Котик Скриншот с YouTube

"Харассмент, унижения или плохое обращение любого рода на рабочем месте недопустимы и должны пресекаться», — говорится в заявлении ассоциации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Activision Blizzard сформировала «Комитет по ответственности на рабочем месте». Он будет следить за тем, насколько успешно компания борется с харассментом и дискриминацией на рабочем месте.

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