Курск, 24 ноября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В Курской области ослабят ряд действующих коронавирусных ограничений. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение было принято 23 ноября на заседании оперативного штаба.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Театр

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Читальные залы государственных архивов Курской области возобновят работу по предварительной записи. С 26 ноября разрешат проведение театральных показов, кинопоказов, концертов и цирковых представлений при наполняемости залов не более 50%. Зрители смогут снова присутствовать на играх профессиональных спортивных клубов при загрузке не более 25% от вместимости объектов спорта. Все эти мероприятия можно будет посетить только с QR-кодом или бумажным сертификатом о вакцинации либо справкой из медицинской организации, которая подтверждает, что гражданин перенес коронавирус и с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

МФЦ начнут предоставлять услуги в полном объеме, но также по предварительной записи.

С 29 ноября возобновятся тренировки в группах общей физической подготовки в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку. Граждане старше 14 лет смогут посещать занятия в иных физкультурно-оздоровительных организациях. Для лиц старше 13 лет начнут проводить спортивные соревнования.

С 3 декабря вернутся к работе клубные формирования, коллективы художественного творчества в учреждениях культуры. С 6 декабря в очном режиме будут проводиться занятия в детских школах искусств.