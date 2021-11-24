Токио, 24 ноября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Японская компания Capcom может анонсировать новую часть франшизы Street Fighter уже в 2022 году. Об этом 24 ноября пишет «Игромания».

Скриншот с YouTube Street Fighter V

Разработчики провели онлайн-трансляцию с рассказом о Люке, новом персонажей Street Fighter V. В конце стрима они добавили, что используют весь имеющийся опыт для создания новой игры — её анонса стоит ждать в 2022 году.

Боец Люк должен появиться в Street Fighter V уже 29 ноября 2021 года. Для получения доступа к новому персонажу геймерам придётся приобрести сезонный пропуск Premium Pass или Character Pass.