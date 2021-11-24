Москва, 24 ноября 2021, 20:07 — REGNUM Украина должна соблюдать Минские соглашения, заявил 24 ноября российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе Кремля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»
«Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.
Президент России также заявил, что украинские власти ведут политику дискриминации русскоязычного населения, нарушая тем самым свои международные обязательства.
Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР заявили о фактическом выходе Киева из Минских соглашений