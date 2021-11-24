Лондон, 24 ноября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Студия Hello Games даст игрокам No Man's Sky ещё один шанс получить космический корабль Normandy SR1 из игры Mass Effect. Об этом 24 ноября сообщает портал Eurogamer.

Blake Patterson No Man's Sky

Все четыре экспедиционных ивента (внутриигровые события) вновь запущены в No Man's Sky 24 ноября 2021 года. Это ограниченные по времени мероприятия формата игры-сервиса, в рамках которых геймеры могут получить различные призы, в т.ч. Normandy SR1.

Напомним, первоначально этот ивент стартовал в No Man's Sky в марте, а завершился в мае 2021 года. До его завершения игроки не знали, какой сюрприз их будет ждать в конце.