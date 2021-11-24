24 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили казус, в результате которого в Европе не верят в скорое «нападение» России на Украину.

Елизавета Коробова, , 22:27 — REGNUM Информация Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в лице двух европейских дипломатов, согласно которой Вашингтон не смог убедить страны Евросоюза в том, что Москва якобы готовится атаковать Киев, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 24 ноября в социальной сети Facebook.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Начиная с 2014 года Россия каждый год «захватывает» Украину. У России будет уже восьмая по счёту покорённая Украина, если верить всему, что говорят украинские политики», — отмечает Stanislav T.

Многие пользователи пришли к выводу, что антироссийская пропаганда Украины сыграла с ней злую шутку, ведь утверждая, что Россия якобы собирается вторгнуться на украинскую территорию, они противоречат тому, что утверждали ещё год назад.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США не убедили, ага. А то, что украинские политики ещё в 2014 заявляли, что Россия якобы уже воюет на Украине? Так воюет или не воюет? Киев оказался тем мальчиком из притчи про волков, которому теперь никто не верит», — считает Гюзель Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что США ведут себя столь лицемерно, что всему миру видно, насколько нелепыми являются их опасения в том, что Россия якобы собирается на кого-то напасть.

«Почему-то США совершенно не волновало разделение Чехословакии на Словакию и Чехию, не говоря уже о бомбёжках Югославии, а судьба Украины, на которую якобы собирается напасть Россия, вызывает у них шок и трепет. Ага, верим-верим», — пишет Boris H.

Часть людей считает, что Америка была бы сама рада полностью подчинить себе Украину, но пока что этому мешают живые жители этого государства.

«США сами спят и видят, как бы захватить Украину целиком, но только полностью без жителей. А пока что им приходится руками самих украинцев разваливать их страну и стравливать население в гражданской войне», — указывает Виктория К.

Ряд пользователей указывает на то, что от захвата Украины России не станет легче, наоборот, это окажется невыносимым грузом для Москвы, от которого лучше держаться подальше.

«Ну, представим, что Россия действительно вознамерилась напасть на Украину. Она этот вопрос решит в течение пары дней. И что? Какой в этом толк? На кой чёрт нам сдались русофобы из Львова? Что с ними делать? Это же будет сплошная заноза. Расстреляешь всех несогласных — некому будет работать. А там ещё долги Украины перед западными странами. Короче, сплошная головная боль от этой Украины. Она даже Америке уже особо не нужна, наигрались», — пишет Михаил С.

Отдельные комментаторы отмечают, что российский народ мечтает только об одном — о мире с Украиной, и никакая война здесь никому не нужна.

«России нужен мир, а не война, как это было всегда в истории России. США всегда хотели воевать, прячась от других стран за океаном, хотят воевать на чужих землях. Но наше руководство, подобно «спящему медведю в берлоге», никак не покупается на заокеанские провокации и желание вытащить медведя из берлоги. Медведь намного умнее американского койота. Так что, США, «не будите спящего медведя», пока он вас не загрыз», — предупреждает Helen W.

Напомним, 23 ноября издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на собственные источники в лице двух европейских дипломатов, согласно которому Вашингтон не смог убедить страны Евросоюза в том, что Москва якобы готовится атаковать Киев.