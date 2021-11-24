Мюнхен, Германия, 24 ноября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Федеральная земля Бавария вводит новые ограничения во всех районах, в которых недельный уровень заражения коронавирусной инфекцией превышает 1000 случаев на 100 000 человек. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 24 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

Бавария объявила, что отменяет все рождественские ярмарки из-за резкого роста заболеваемости. Правительство федеральной земли также ввело блокировку в восьми округах, где уровень заражения коронавирусом за семь дней превышает 1000 случаев на 100 000 человек.

«В этих районах будут закрыты бары, клубы и рестораны, а также культурные и спортивные объекты», — заявил премьер-министр Маркус Седер по итогам заседания в Мюнхене.

Согласно новым правилам, непривитые люди утратят доступ даже в такие места, как парикмахерские, университеты или центры образования для взрослых.

«Также будут введены ограничения на контакты», — сообщил премьер, отметив, что невакцинированным будет разрешено встречаться максимум с пятью людьми из двух домашних хозяйств.

Седер сообщил, что около 90% пациентов с COVID-19 не вакцинированы. «Быть непривитым — это реальный риск», — подчеркнул он, заявив, что, к сожалению, уровень вакцинации на юге страны гораздо ниже, чем на севере.