Берлин, , 20:28 — REGNUM 24 ноября немецкие социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы успешно завершили коалиционные переговоры. Это означает, что в Германии новое правительство сформируется уже в начале декабря. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau.

Три партии, планирующие сформировать правительство в Германии, объявили на пресс-конференции в Берлине, что они достигли соглашения по созданию правящей коалиции.

Кандидат на пост канцлера от социал-демократов (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что участвующие стороны достигли соглашения о формировании нового правительства, которое положит конец эпохе Меркель. «Переговоры проходили в дружественной, но напряженной атмосфере, полной взаимного доверия», — отметил Шольц.

Каковы некоторые правила этой сделки?

Германия в идеале постепенно откажется от угля к 2030 году Увеличить железнодорожные грузовые перевозки на 25% К 2030 году иметь на дорогах не менее 15 миллионов электромобилей Введение европейской надбавки за авиаперелет Иммигранты могут подать заявление на получение гражданства по истечении пяти лет Повышение минимальной заработной платы до 12 евро Планы по легализации регулируемой продажи каннабиса Строительство 400 000 новых квартир в год для борьбы с жилищным кризисом Снижение возраста для голосования до 16 лет

«Нас объединяет желание сделать эту страну лучше», — заявил Шольц на пресс-конференции, отметив, что коалиция нацелена на «политику высокого воздействия».