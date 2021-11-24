Берлин, 24 ноября 2021, 20:28 — REGNUM 24 ноября немецкие социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы успешно завершили коалиционные переговоры. Это означает, что в Германии новое правительство сформируется уже в начале декабря. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau.
Три партии, планирующие сформировать правительство в Германии, объявили на пресс-конференции в Берлине, что они достигли соглашения по созданию правящей коалиции.
Кандидат на пост канцлера от социал-демократов (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что участвующие стороны достигли соглашения о формировании нового правительства, которое положит конец эпохе Меркель. «Переговоры проходили в дружественной, но напряженной атмосфере, полной взаимного доверия», — отметил Шольц.
Каковы некоторые правила этой сделки?
- Германия в идеале постепенно откажется от угля к 2030 году
- Увеличить железнодорожные грузовые перевозки на 25%
- К 2030 году иметь на дорогах не менее 15 миллионов электромобилей
- Введение европейской надбавки за авиаперелет
- Иммигранты могут подать заявление на получение гражданства по истечении пяти лет
- Повышение минимальной заработной платы до 12 евро
- Планы по легализации регулируемой продажи каннабиса
- Строительство 400 000 новых квартир в год для борьбы с жилищным кризисом
- Снижение возраста для голосования до 16 лет
«Нас объединяет желание сделать эту страну лучше», — заявил Шольц на пресс-конференции, отметив, что коалиция нацелена на «политику высокого воздействия».