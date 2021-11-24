Вашингтон, 24 ноября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Компания Amazon может снять сериал на основе популярной научно-фантастической франшизы Mass Effect. Об этом 24 ноября сообщает портал Kotaku.

Mass Effect

Глава Amazon Studios Дженнифер Салке, рассказывая о фэнтезийном сериале Wheel of Time, сообщила, что компания близка к заключению соглашения, которое позволит ей выпустить экранизацию Mass Effect. Она добавила, что вскоре Amazon продолжит инвестировать во «всевозможные жанры фэнтези», и что в студии «неустанно» работает «жанрово-ориентированная команда».

Отметим, сериал на основе Mass Effect анонсировали ещё в 2010 году, заняться его производством хотела Legendary Pictures. В июне 2021 года студия BioWare сообщила, что кинокомпания отказалась от проекта.