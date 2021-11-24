24 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Ханой демонстрирует многовекторность своей политики, это является главной целью визита президента СРВ в Москву. Для Вьетнама главное – избежать полномасштабной региональной войны, где он окажется первой жертвой.

Александр Савельев, , 22:49 — REGNUM Предстоящий на днях официальный визит президента Вьетнама Нгуен Суан Фука не приведет к прорыву в двусторонних отношениях. Больше того, визит может быть и перенесен из-за пандемии. Как говорят источники в посольстве, ковид-19 или его разновидности заставили сотрудников перейти на режим самоизоляции.

Американская медаль «За службу во Вьетнаме»

Нгуен Суан Фук Kremlin.ru

Тем не менее вопрос российско-вьетнамских отношений требует особого внимания. Государство, получавшее от СССР помощь, сопоставимую только с помощью Кубе с ее великим Фиделем, отчетливо выбирает проамериканскую позицию в будущем биполярном США — Китай мире.

СССР трижды участвовал, пусть и не открытым образом, в войнах за Демократическую, а потом Социалистическую Республику Вьетнам — против колониальной политики Франции в 1950-х, против США в 1960-х и 1970-х. На рубеже 1980-х годов СССР открыто поддержал Вьетнам в пограничной войне с Китаем.

Вьетнамо-китайская война 1979 год

Советские специалисты строили гражданские объекты, дома, мосты, в том числе знаменитый мост через Красную реку, великую Хонгха. Лучшие советские эксперты через Госплан СССР разработали не только финансовую реформу, спасшую СРВ от неизбежного денежного обвала в 1985 году, но создали целый ряд экономических программ, эффективных и сейчас, спустя более 30 лет. Председатель Госплана СРВ и будущий глава правительства Вьетнама Во Ван Киет неоднократно говорил о необходимости экономических реформ при сохранении политического строя. Необходимость последовательности реформ подтверждали и другие руководители СРВ. В этом смысле они последователи Дэн Сяопина, а не Горбачева.

Советские моряки гордились службой на уникальной глубоководной военно-морской базе Камрань. Позже Россия заявила о ее ненужности, а сейчас с большим трудом восстанавливает свое присутствие исключительно для дозаправок топливом российских кораблей и самолетов. Военно-морские учения Вьетнам теперь проводит с США.

Залив Камрань с советским военным флотом. Вьетнам. 1985 (сс)

Вьетнамо-китайские отношения противоречивы. Сохраняя высокий уровень экономического сотрудничества, страны все дальше расходятся в вопросе принадлежности островов в Южно-Китайском море. Политический дрейф Вьетнама в сторону США неприемлем для Пекина. Не могут его приветствовать и в Москве.

Спорные острова в Южно-Китайском море Estarapapax

Российско-вьетнамские торгово-экономические связи не имеют большого значения для экономик обеих стран. Заявленные цели увеличить их не были достигнуты, нынешний рост объясняется низкой базой и постепенным выходом из пандемии.

Москва после распада СССР оставила Юго-Восточную Азию, в первую очередь Вьетнам. В условиях отсутствия Москвы, сохранения и обострения вьетнамо-китайских отношений из-за Парасельских островов СРВ была вынуждена переориентироваться на США. Тем не менее Ханой категорически отказывается от участия в военно-политических блоках, занимает сдержанную позицию и явно не намерен служить «пушечным мясом» в возможном военном обострении между США и Китаем.

Скорее всего, именно эту позицию изложит руководитель Вьетнама Нгуен Суан Фук своему коллеге в Кремле.

Вьетнам добился значительных успехов за последние десятилетия. Многоукладность экономики, вьетнамский НЭП, на котором настаивали еще советские специалисты, принесли результаты.

Политические события мало повлияли на гуманитарный фактор — и в России, и во Вьетнаме сохраняется взаимное благожелательное отношение, лиенсо — советские или нга — русские — добрые друзья вьетнамцев. В СРВ до сих пор русский язык преподается в средних школах — вьетнамские дети знают Россию.

СРВ остается уязвимой с точки зрения своего географического положения, вытянутая береговая линия предоставляет определенные преимущества, но является и вызовом для конкурентов.

Позиция Вьетнама в значительной степени определит итоги стратегического китайско-американского противостояния, именно поэтому США в своей реальной политике уделяют столько внимания этой стране.

Ханой, со своей стороны, демонстрирует многовекторность своей политики, это является главной целью визита президента СРВ в Москву. Для Вьетнама главное — избежать полномасштабной региональной войны, где он окажется первой жертвой.

Насколько понимают позицию Ханоя в Москве, скоро будет известно.

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