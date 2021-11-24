Александр Савельев, 24 ноября 2021, 22:49 — REGNUM Предстоящий на днях официальный визит президента Вьетнама Нгуен Суан Фука не приведет к прорыву в двусторонних отношениях. Больше того, визит может быть и перенесен из-за пандемии. Как говорят источники в посольстве, ковид-19 или его разновидности заставили сотрудников перейти на режим самоизоляции.

Американская медаль «За службу во Вьетнаме»
Американская медаль «За службу во Вьетнаме»
Нгуен Суан Фук
Нгуен Суан Фук
Kremlin.ru

Тем не менее вопрос российско-вьетнамских отношений требует особого внимания. Государство, получавшее от СССР помощь, сопоставимую только с помощью Кубе с ее великим Фиделем, отчетливо выбирает проамериканскую позицию в будущем биполярном США — Китай мире.

СССР трижды участвовал, пусть и не открытым образом, в войнах за Демократическую, а потом Социалистическую Республику Вьетнам — против колониальной политики Франции в 1950-х, против США в 1960-х и 1970-х. На рубеже 1980-х годов СССР открыто поддержал Вьетнам в пограничной войне с Китаем.

Вьетнамо-китайская война 1979 год
Вьетнамо-китайская война 1979 год

Советские специалисты строили гражданские объекты, дома, мосты, в том числе знаменитый мост через Красную реку, великую Хонгха. Лучшие советские эксперты через Госплан СССР разработали не только финансовую реформу, спасшую СРВ от неизбежного денежного обвала в 1985 году, но создали целый ряд экономических программ, эффективных и сейчас, спустя более 30 лет. Председатель Госплана СРВ и будущий глава правительства Вьетнама Во Ван Киет неоднократно говорил о необходимости экономических реформ при сохранении политического строя. Необходимость последовательности реформ подтверждали и другие руководители СРВ. В этом смысле они последователи Дэн Сяопина, а не Горбачева.

Советские моряки гордились службой на уникальной глубоководной военно-морской базе Камрань. Позже Россия заявила о ее ненужности, а сейчас с большим трудом восстанавливает свое присутствие исключительно для дозаправок топливом российских кораблей и самолетов. Военно-морские учения Вьетнам теперь проводит с США.

Залив Камрань с советским военным флотом. Вьетнам. 1985
Залив Камрань с советским военным флотом. Вьетнам. 1985
(сс)

Вьетнамо-китайские отношения противоречивы. Сохраняя высокий уровень экономического сотрудничества, страны все дальше расходятся в вопросе принадлежности островов в Южно-Китайском море. Политический дрейф Вьетнама в сторону США неприемлем для Пекина. Не могут его приветствовать и в Москве.

Спорные острова в Южно-Китайском море
Спорные острова в Южно-Китайском море
Estarapapax

Российско-вьетнамские торгово-экономические связи не имеют большого значения для экономик обеих стран. Заявленные цели увеличить их не были достигнуты, нынешний рост объясняется низкой базой и постепенным выходом из пандемии.

Москва после распада СССР оставила Юго-Восточную Азию, в первую очередь Вьетнам. В условиях отсутствия Москвы, сохранения и обострения вьетнамо-китайских отношений из-за Парасельских островов СРВ была вынуждена переориентироваться на США. Тем не менее Ханой категорически отказывается от участия в военно-политических блоках, занимает сдержанную позицию и явно не намерен служить «пушечным мясом» в возможном военном обострении между США и Китаем.

Скорее всего, именно эту позицию изложит руководитель Вьетнама Нгуен Суан Фук своему коллеге в Кремле.

Вьетнам добился значительных успехов за последние десятилетия. Многоукладность экономики, вьетнамский НЭП, на котором настаивали еще советские специалисты, принесли результаты.

Политические события мало повлияли на гуманитарный фактор — и в России, и во Вьетнаме сохраняется взаимное благожелательное отношение, лиенсо — советские или нга — русские — добрые друзья вьетнамцев. В СРВ до сих пор русский язык преподается в средних школах — вьетнамские дети знают Россию.

СРВ остается уязвимой с точки зрения своего географического положения, вытянутая береговая линия предоставляет определенные преимущества, но является и вызовом для конкурентов.

Позиция Вьетнама в значительной степени определит итоги стратегического китайско-американского противостояния, именно поэтому США в своей реальной политике уделяют столько внимания этой стране.

Ханой, со своей стороны, демонстрирует многовекторность своей политики, это является главной целью визита президента СРВ в Москву. Для Вьетнама главное — избежать полномасштабной региональной войны, где он окажется первой жертвой.

Насколько понимают позицию Ханоя в Москве, скоро будет известно.

Читайте ранее в этом сюжете: Какое место займёт Вьетнам в будущей войне Китая и США?