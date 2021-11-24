Москва, 24 ноября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Граждане России с удовольствием откликнулись на призыв спикера Госдумы Вячеслава Володина дать обратную связь о правительственных законопроектах о введении QR-кодов, число комментариев под постом в телеграм-канале уже превысило 36 тыс., передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Володин в своем телеграм-канале разместил пост о дискуссии вокруг правительственных проектов законов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. И уже за четыре часа число комментариев превысило 36 тыс.

Одновременно наблюдается и рост числа подписчиков телеграм-канала спикера Госдумы: с 47 тыс. до более 62 тыс. и их число продолжает расти.

Володин в своем посте также сообщил, что в адрес Государственной думы, депутатов поступило более 120 тыс. официальных обращений. Еще большее количество комментариев — в социальных сетях.

«Все они внимательно изучаются. Это мнение людей», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам до 25 ноября сформировать предложения по обсуждению правительственных законопроектов о введении QR-кодов на заседаниях комитетов и на заседаниях фракций. «Есть предложение до конца текущей недели такое поручение дать нашим председателям комитетов… И дальше строить работу, чтобы она велась не в рамках ток-шоу, а чтобы она велась в комитетах», — добавил Володин в ходе пленарного заседания.