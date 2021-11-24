Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Компания Alo Photography подала иск в суд против модели Хлои Кардашьян. Об этом 24 ноября пишет издание The Sun.

Хлои Кардашьян Toglenn

Модель опубликовала в своих соцсетях фотографию коллеги Беллы Хадид в джинсах бренда Кардашьян под названием Good American. Как отмечает СМИ, несогласованное использование снимка и стало причиной иска — правами на данное фото обладает Alo Photography. Кардашьян уже удалила опубликованный ранее пост.

Добавим, что компания Alo Photography планирует взыскать с Кардашьян деньги за понесённые убытки из-за нарушения авторских прав. Размер суммы пока неизвестен.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции 12 человек обвинили в ограблении Ким Кардашьян