Вашингтон, 24 ноября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Компания Alo Photography подала иск в суд против модели Хлои Кардашьян. Об этом 24 ноября пишет издание The Sun.

Toglenn Хлои Кардашьян

Модель опубликовала в своих соцсетях фотографию коллеги Беллы Хадид в джинсах бренда Кардашьян под названием Good American. Как отмечает СМИ, несогласованное использование снимка и стало причиной иска — правами на данное фото обладает Alo Photography. Кардашьян уже удалила опубликованный ранее пост.

Добавим, что компания Alo Photography планирует взыскать с Кардашьян деньги за понесённые убытки из-за нарушения авторских прав. Размер суммы пока неизвестен.