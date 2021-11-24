Оттава, , 19:48 — REGNUM Канадский композитор и музыкант Дэн Снайт, известный благодаря своему электронному проекту Caribou, в своем твиттере отреагировал на то, что лейбл Domino Records удалил три альбома Four Tet из стриминговых сервисов на фоне их юридического спора, назвав это «отчаянным и мстительным актом».

Месть Цитата из к/ф «Олдбой», реж. Пак Чхан-ук. 2003. Южная Корея

21 ноября Four Tet представил обновленную информацию о своем юридическом конфликте со своим лейблом Domino Records по поводу гонораров за прослушивания его песен в стриминговых сервисах, сообщив, что лейбл удалил его альбом 2001 года «Pause», «Rounds» 2003 года и 2005 года «Everything Exciting» из цифровых порталов, несмотря на то, что Киран Хебден не хотел, чтобы «они предприняли это действие».

https://twitter.com/caribouband/status/1462838941124542464

Дэн Снайт ответил на новое сообщение Хебдена в своем Твиттере, написав, что Хебден является его «музыкальным наставником», и он «никогда не встречал никого, кто был бы так привержен прогрессу музыкальной культуры и выступал бы за независимых артистов, как он». Снайт добавил: «По моему мнению, удаление альбомов Кирана вместо того, чтобы создать ему справедливую долю доходов от прослушиваний, может рассматриваться только как мстительный акт».

Читайте развитие сюжета: Лейбл изъял три альбома Four Tet из стриминговых сервисов на фоне конфликта