В Архангельской области примут дополнительные меры по поддержке бизнеса
Архангельск, 24 ноября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Правительство Архангельской области разработало дополнительные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, власти собираются снизить ставки налога на имущество организаций для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. А также при применении упрощенной системы налогообложения снизить ставку до 1% с доходов и до 5% с доходов за вычетом расходов для отдельных отраслей.
С учетом того, что с 2022 года увеличится кадастровая стоимость объектов, предложено снизить ставку: для объектов площадью до 900 кв. м — до 0,3%, более 900 кв. м — до 0,7%. Кроме того, снизить ставку с 0,3% до 0,2% для организаций потребкооперации, а также для организаций, оказывающих бытовые услуги. Дополнительно предложено уменьшить в 2022 году налоговую базу в отношении объектов недвижимого имущества на кадастровую стоимость 200 кв. м площади.
Ставки по упрощенной системе налогообложения будут снижены для предприятий, относящихся к 14 видам деятельности: отдельные виды производства, туризм, общепит, IТ-технологии, социальные МСП, культура, спорт, организация досуга, розничная торговля на труднодоступных территориях, деятельность прочих общественных организаций. Эта льгота коснется более 4,2 тыс. предприятий региона.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Архангельского областного собрания рассмотрят законопроект, продлевающий действие пониженной налоговой ставки для предпринимателей, пострадавших от антиковидных мер.