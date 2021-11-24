Архангельск, 24 ноября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Правительство Архангельской области разработало дополнительные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Бизнес

В частности, власти собираются снизить ставки налога на имущество организаций для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. А также при применении упрощенной системы налогообложения снизить ставку до 1% с доходов и до 5% с доходов за вычетом расходов для отдельных отраслей.

С учетом того, что с 2022 года увеличится кадастровая стоимость объектов, предложено снизить ставку: для объектов площадью до 900 кв. м — до 0,3%, более 900 кв. м — до 0,7%. Кроме того, снизить ставку с 0,3% до 0,2% для организаций потребкооперации, а также для организаций, оказывающих бытовые услуги. Дополнительно предложено уменьшить в 2022 году налоговую базу в отношении объектов недвижимого имущества на кадастровую стоимость 200 кв. м площади.

Ставки по упрощенной системе налогообложения будут снижены для предприятий, относящихся к 14 видам деятельности: отдельные виды производства, туризм, общепит, IТ-технологии, социальные МСП, культура, спорт, организация досуга, розничная торговля на труднодоступных территориях, деятельность прочих общественных организаций. Эта льгота коснется более 4,2 тыс. предприятий региона.

«Мы понимаем тяжелую ситуацию в бизнесе и, несмотря на выпадающие доходы областного бюджета, снижаем налоговые ставки до минимальных по определенным отраслям», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Виктор Иконников.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Архангельского областного собрания рассмотрят законопроект, продлевающий действие пониженной налоговой ставки для предпринимателей, пострадавших от антиковидных мер.