Вашингтон, 24 ноября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Студия Delusional анонсировала игру Wronged Us в жанре ужасов. Об этом 24 ноября сообщает портал Gematsu.

Игра

Необычность проекта заключается в том, что это будет кинематографическая хоррор-игра с открытым миром, релиз которой состоится на ПК и консолях в 2023 году. Пока разработчики не назвали конкретные консоли.

Геймерам предложат исследовать заброшенный город, решать головоломки, общаться с NPC (неигровыми персонажами) и сражаться с монстрами. Delusional выложила в сеть тизер-трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники игры Resident Evil 7: Biohazard выпустили её «демейк» (проект, в рамках которого 3D-игру переводят в 2D, 2,5D, или «пиксельный «формат). Разработкой игры занимается студия Rustic Games BR.