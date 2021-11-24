Приштина, 24 ноября 2021, 19:58 — REGNUM Албанец Самит Алити, дядя Орхана Алити (один из семи выживших в ДТП в Болгарии), 24 ноября рассказал в эфире косовской телепередачи на канале RTV Dukagjini о том, как албанцу удалось выбраться:
После того, как Орхан выпрыгнул из горящего автобуса, он едва не попал под машину, однако сейчас он в больнице, его состояние стабильно. Благодаря тому, что албанец сломал стекло, из огня спаслись еще шесть человек. Погибли 46 человек. Опознание выживших пока не произведено, однако среди семи выживших сына Орхана нет.
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