Нью-Йорк, США, , 19:39 — REGNUM Американская альтернативная рок-группа Eels представила новую песню под названием «The Magic» в качестве третьего сингла своего предстоящего альбома «Extreme Witchcraft», объявив об этом в своих социальных сетях.

Музыка

«The Magic» — третий трек, который будет выпущен на 14-м студийном альбоме Eels, после более ранних песен «Steam Engine» и «Good Night On Earth». Новый альбом, который последует за прошлогодним «Earth to Dora», спродюсирован совместно Марком Оливером Эвереттом из Eels и гитаристом PJ Harvey Джоном Пэришем, что ознаменовало их первую совместную работу с момента выхода альбома «Souljacker» в 2001 году.

Пластинка «Extreme Witchcraft» появится на стриминговых платформах 28 января 2022 года с помощью лейбла PIAS / E Works Records.