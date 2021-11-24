24 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 22:26 — REGNUM Заявление пресс-службы компании «Оператор ГТС Украины» о том, что Венгрия обеспечила 90% импорта газа на Украину в 2021 году, поэтому сотрудничество Киева и Будапешта способно усилить энергобезопасность обеих стран, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному вопросу 24 ноября в социальной сети Facebook.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если вспомнить соответствующий анекдот, то именно это и называется удаление гланд автогеном через то самое место», — считает пользователь под псевдонимом Дом Советов.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинцам достался тот же самый российский газ, который купила в России Венгрия, но только со значительной накруткой, что делает такие взаимоотношения между Киевом и Будапештом очень хрупкими, ведь они оборвутся, как только на Украине закончатся деньги.

«Понятно. Венгрия первая заключила долгосрочный контракт с Россией, а Украина ещё возмущалась. Теперь по более высокой цене будет наш же газ Киев закупать у Венгрии», — отмечает Валерий Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что им совершенно не хочется осуждать Венгрию за то, как она распоряжается приобретённым в России газом.

«Венгрия покупает дешевле, перепродает Украине дороже. Значит, наваривается на российском газе! Хотя это, конечно, их дело. Каждый вертится, как может», — указывает Tamara S.

Газопровод Gazprom.ru

«А ведь Киев ещё умудрился испоганить свои отношения с Венгрией, когда туда потёк российский газ в обход Украины. Так бы и остались украинцы без топлива, если бы в Будапеште не смекнули, что на Украине можно поднять большие бабки!» — пишет Андрей Л.

Часть людей считает, что во всей этой схеме так или иначе побеждает российский Газпром, который, по сути, продаёт Украине газ через Венгрию.

«Венгрия довольно потирает руки и считает денежки. А что, деньги сами идут в руки, считай, на ровном месте прибыль идёт. Да и Газпром в обиде не остался. Стабильную прибыль от Венгрии получает», — написал Gennady S.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина не может себе найти альтернативный источник голубооко топлива, кроме того, который ей предоставляет Россия.

«Вот и чудненько. Пусть продолжают в том же духе. Контракты-то в любом случае заключают с Газпромом. Альтернатива одна — на рыночных условиях покупать у кого угодно, только не у России, а это тот ещё мазохизм», — поделилась своим мнением Ирина А.

Газ PublicDomainPictures

Нашлись и те, кто убеждены, что Украина могла бы сэкономить очень много, если бы отказалась от своей русофобской политики и начала вести себя по-человечески.

«Для Украины не было бы никаких проблем, если бы она продолжала адекватное сотрудничество со своими соседними странами. Россия и Азербайджан могут всю Европу и не только газом и нефтью обеспечить, но находятся те, кому личная выгодна не столь важна, сколько желание угодить своему заокеанскому хозяину», — пишет Флавиана А.

Напомним, 22 ноября пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила в Facebook о том, что Венгрия обеспечила 90% импорта газа на Украину в 2021 году, поэтому сотрудничество Киева и Будапешта способно усилить энергобезопасность обеих стран.